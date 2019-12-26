Баланс доверия: Кому украинцы доверяют и не доверяют в 2019 году

В Украине 71% граждан доверяют ВСУ, и 63% – президенту страны Владимиру Зеленскому. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

«В топ-рейтингах у нас армия (71%) и церковь (65%). Если говорить о балансе доверия и недоверия, это насколько доверие преобладает недоверие. Армия – баланс 48% доверия, доверие преобладает на 48%. Хочу подчеркнуть, что волонтерские организации имеют 38% позитивного баланса доверия – им доверяют сейчас 63%, недоверие – порядка 25%», – сказала она.

«В целом в позитивном балансе доверия, прежде всего, силовые армейские структуры: Государственная пограничная служба (+28%); ГСЧС (+33%); Национальная гвардия (+31%). Мне приятно, что и общественные организации имеют позитивный баланс доверия – 16%. Позитивный баланс доверия имеет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. СМИ Украины тоже имеют позитивный баланс доверия (+15%), а у СМИ России негативный баланс доверия (-74%)», – продолжила Бекешкина.

По ее словам, итоги опроса показали, что среди государственных структур позитивный баланс имеет президент Украины Владимир Зеленский. «Ему доверяют 63%, позитивный баланс доверия – 32%. Доверие к Верховной Раде и правительству снизилось. Сейчас Верховная Рада – минус 17%, правительство Украины – минус 13%. Интересно, что Патрульная полиция также имеет относительно неплохой уровень доверия: уравновешены доверие и недоверие», – сообщила эксперт.

«Значительной проблемой является очень высокий уровень недоверия к правоохранительным органам. Суды – негативный баланс доверия – минус 62%, прокуратура – минус 50%, местные суды – минус 53%, Верховный суд – минус 41%, Конституционный суд – минус 36%, НАБУ – минус 36%, САП – минус 40%, Национальное агентство предотвращения коррупции – минус 40%, Антикоррупционный суд – 42%. На мой взгляд, это проблема №1 на следующий год», – рассказала директор Фонда «Демократические инициативы».

Она отметила, что в отношении персоналий позитивный баланс доверия только у троих: «Первый – это президент, с большим отрывом (+31%), доверяют ему 63%. Это Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады (+10%). И среди общественных деятелей – Олег Сенцов. Он тоже имеет позитивный баланс доверия (+5%). Остальные, особенно политики со стажем, имеют очень негативный баланс доверия».

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.