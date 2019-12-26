Международные и всеукраинские: Главные события 2019 года для граждан Украины

В Украине главными политическими событиями 2019 года граждане считают выборы и освобождение пленных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

«Что касается событий, абсолютное большинство – 57,8% назвали главным событием в Украине выборы. Причем преимущественное большинство респондентов не разделяли между собой президентские и парламентские выборы. Это воспринималось, как один процесс. Значительно ниже – 8,1% назвали событием года освобождение пленных», – сказал он.

Согласно результатам опроса, переговоры в Нормандском формате главным политическим событием 2019 году в Украине считают 5% респондентов, получение Томоса, разведение войск в Донбассе и внедрение рынка земли – по 2% опрошенных.

«Среди международных событий года относительное большинство – 23,2% назвали событием года Нормандскую встречу. На втором месте – 5,6% назвали импичмент Трампа», – отметил Быченко.

Среди других главных международных событий 2019 года украинцы называли следующие:

война в Сирии – 2%;

выход Великобритании из Евросоюза – 2%;

протесты «желтых жилетов» во Франции – 2%;

ни одного события не смогли назвать 51%.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.