Причастного к убийству десяти военных на Донбассе отпустили из-под стражи

Фермер Николай Бутрименко, сдавший НВФ «ДНР» 10 украинских военных, внесен в список на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря, во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Буртименко после апелляции, сообщает «Радио Свобода».

Суд изменил Бутрименко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

«Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в список на обмен», – рассказала адвокат Елена Яркина.

По ее данным, Бутрименко поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра его заберут сотрудники Службы безопасности.

«То есть он не поедет сам домой – будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будут ждать, когда будет старт на обмен», – сказала она.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области суд признал жителя неподконтрольной украинской власти Шахтерска (Донецкая обл.) Николая Бутрименко виновным лишь в финансировании терроризма. При этом в рамках дела отмечалось, что по его вине в июле 2014 года незаконные вооруженные формирования «ДНР» убили 10 украинских военнослужащих и 5-рых взяли в плен. Суд назначил Бутрименко наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Прокуратура обжаловала это решение.

Напомним, прокуратура Донецкой области обвиняла Бутрименко в террористическом акте, а именно – в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных членам незаконных вооруженных формирований «ДНР», после чего те расстреляли бойцов. Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывает предварительное заключение с 1 июня 2016 года. По «закону Савченко», согласно которому с момента задержания до вступления приговора в законную силу, срок заключения считается день за два, уже через год он сможет выйти на свободу.