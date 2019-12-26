Луганщина получит 2,5 млрд грн на ремонт дорог, – Гайдай

Луганская область в 2020 году получит 2,5 миллиарда гривен на ремонт дорог. Об этом сегодня, 26 декабря, во время аппаратного совещания сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Состояние областных автодорог – это одна из самых болезненных проблем Луганщины. Без сомнения, это мешает ее развитию. Напоминаю: область в 2020 году получит 2,5 миллиарда гривен на ремонт дорог! Поэтому мы восстановим объекты своевременно и качественно», – заявил он.

Также глава области представил нового начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области. Им стал Павел Цубер, ранее работавший директором управляющей компании «Город для людей Мариуполь». А до этого, с ноября 2015 года по март 2019 года, он занимал должность начальника сектора экономической безопасности в Мариупольском филиале ГП «АМПУ» (Администрация Мариупольского морского порта).

«Павел Цубер сказал, что приложит максимум усилий для реализации приоритетов развития Луганщины», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в некоторых районах Луганской области асфальта почти нет. Осталось 17% дорожного покрытия. Всюду на дорогах метровые выбоины. Некоторые населенные пункты вообще отрезаны от остальной Украины. А это, как говорят чиновники, прежде всего, вредит экономике региона. На ремонт нужны миллиарды гривен.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что в 2020 году начнут ремонт автодороги, которая соединяет Старобельск, Северодонецк и Сватово.