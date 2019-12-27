В Украине с 1 января 2020 года пересчитают пенсии: Кому и насколько

В Украине с 1 января 2020 года увеличится минимальный размер пенсий для лиц, достигших 65 лет и имеющих длительный страховой стаж. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Так, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4 723 грн. В связи с этим, 1 января 2020 года будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

«Как следствие, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40% новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1 889,20 грн», – говорится в сообщении.

Как уточняется, перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел.

Также в ведомстве уточнили, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такие перерасчеты будут проводиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

Напомним, в Украине будущие пенсионеры смогут получать пенсию только при условии наличия достаточного страхового стажа. В случае, если его недостаточно, государство позволяет «купить страховой стаж». Однако, стоить это будет не дешево.