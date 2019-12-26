Нет паспорта – нет образования: Жительница Донетчины несколько лет пыталась получить документ

У жительницы Донецкой области Анны Б. не было шанса получить высшее образование из-за отсутствия паспорта гражданина Украины. Получить его девушке помогли правозащитники. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

«Безгражданство остается проблемой-призраком в нашем обществе: кто-то слышал, что оно существует, но мало кто понимает его природу и последствия. Последние же для людей без гражданства являются настоящим испытанием – ведь фактически речь идет об отсутствии прав на все – от образования до медицины. Как в истории Анны Б., которая обратилась за помощью в наш офис в Славянске», – говорится в сообщении.

Так, мать Анны до 1993 года жила на территории Грузии, затем переехала в Украину. Однако гражданство она так и не оформила. Поэтому когда пришло время ее дочери получить паспорт, девочка не смогла это сделать, ведь необходимо было доказать, что мать не является гражданкой Грузии. «В течение нескольких лет Анна безуспешно пыталась получить документ: результатом десятка обращений в Государственную миграционную службу (ГМС) были только отказы. Из-за отсутствия паспорта девушка не смогла поступить в вуз, хотя успешно сдала ВНО и по количеству баллов имела возможность учиться в одном из вузов Киева. Но Анна вынуждена была остаться дома в Донецкой области – без единого шанса получить высшее образование», – рассказали в Фонде.

В этом году Анна обратилась за помощью в офис БФ «Право на защиту» в городе Славянск. Адвокат Наталья Ищенко доказала факт отсутствия гражданства у матери девочки. Что и требовалось для того, чтобы Анна, наконец, получила паспорт гражданина Украины. Поэтому уже в следующем году девушка готовится поступать в университет снова, чтобы осуществить свое право на образование.