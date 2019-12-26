Жилье для переселенцев: Квартиры «под ключ» обещают отремонтировать в Золотом

В городе Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) «под ключ» отремонтируют квартиры для социально незащищенных семей переселенцев за ​​счет средств областного бюджета. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сразу после новогодних праздников начнутся ремонтные работы в 15 квартирах в городе Золотое, которые впоследствии получат переселенцы из временно неподконтрольной части области. Помещения, которые сложно назвать квартирами, находились в коммунальной собственности территориальной громады Золотого. Это 9 двухкомнатных и по 3 трехкомнатных и однокомнатных квартир, которые были включены в фонд социального жилья для внутренне перемещенных лиц, но из-за аварийного состояния люди от них отказались», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сейчас по всем квартирам изготовлены проекты, предусматривающие ремонт «под ключ». В частности, будет проведена полная замена системы отопления, окон, электропроводки, канализации, двери и другие отделочные работы. Ванные комнаты обустроят душевыми кабинами и унитазами, кухни – мойками и газовыми плитами. «Людям, которые станут владельцами этого жилья, останется только перевезти личные вещи, как говорят "заходи и живи"», – отметил глава Луганщины Сергей Гайдай.

Он уточнил, что для тех, кто не имеет возможности оплатить кредит за жилье, в отдельных случаях оно должно быть бесплатным. «Следующим социальным проектом для переселенцев станет дом в городе Кременная», – заявил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что в Луганской области обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которых в регионе более 270 тыс., – самая болезненная проблема и первоочередная задача, над которой власти уже работают.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для эффективного запуска государственных программ, направленных на обеспечение жильем участников АТО/ООС и ВПЛ, необходимо скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления.