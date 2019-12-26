Как украинцы оценили изменения в разных сферах жизни за год, – опрос

В Украине после смены власти позитивная оценка граждан разных сфер жизнедеятельности возросла, но много негатива сохранилось. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

«Мы в конце каждого года спрашиваем граждан, как изменилась ситуация в разных сферах в Украине – улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений. При кардинальной смене власти соответствует тренду – растет, как минимум, уровень оптимизма в обществе, поэтому все оценки позитивнее, чем были не только в прошлом году, но и за последние несколько лет», – сказал он.

«Тем не менее, есть всего три сферы, где уровень позитивных оценок превышает уровень негативных оценок. Это, прежде всего, обороноспособность страны – тут позитивный баланс 16%. Международный имидж Украины – позитивный баланс 10%. Межнациональные отношения – 4,2%. Ситуации в других сферах, которые мы предлагали оценить гражданам, общество в целом оценило преимущественно негативно», – отметил Быченко.

Так, согласно результатам опроса, самые негативные изменения в 2019 году, по мнению населения, произошли:

в уровне цен и тарифов – ухудшение отметили 61%, (в 2018 году – 85%);

в здравоохранении – 46%;

в социальной защите – 44%.

Улучшение ситуации граждане отметили в вышеназванных трех сферах:

в обороноспособности страны – 31% обозначили изменения к лучшему, 15% – изменения к худшему и еще 44% – отсутствие изменений;

в международном имидже Украины – 31% отметили изменения к лучшему, 21% – изменения к худшему и 38% – отсутствие изменений;

в межнациональных отношениях – 19% считают, что произошли изменения к лучшему, 15% – изменения к худшему и 54% отметили отсутствие изменений.

В конце оцениваемых сфер преобладают ответы «не изменилось», но в балансе ответов о переменах к лучшему или к худшему преобладает негатив, хотя и существенно меньше, чем в 2018 году:

пенсионное обеспечение (-25%, было -48%);

уверенность граждан в завтрашнем дне (-23%, было -61%);

уровень благополучия семьи (-23%, было -52%);

ситуация с преступностью (-22%, было -46%);

оплата труда (-21%, было -51%);

уровень стабильности (-20%, было -63%);

экономическое положение Украины (-18%, было -61%);

уровень демократии (-5%, было -30%);

соблюдение законности государственными служащими (-13%, было -36%);

образование (-12%, было -25%);

соблюдение прав и свобод граждан (-8%, было -31%);

положение русскоязычного населения (-7%, было -23%);

отношение граждан к власти (-5%, было -61%);

отношение власти к гражданам (-6%, было -54%);

положение украиноязычного населения (-3%, было -12%);

положение этнических и религиозных меньшинств (-3%, было -18%).

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.