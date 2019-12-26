Платят только за коммуналку: Более 200 переселенцев продолжают жить в модульном городке Запорожья

Несколько лет назад в Южном микрорайоне Запорожья появился модульный городок для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сейчас здесь живут 237 человек, которые не имеют возможности самостоятельно снимать жилье. Однако модули находятся на балансе организации «Красный Крест», а не власти.

По словам волонтера и переселенки из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Ирины Черной, уже два года люди живут в помещениях, за которые никто не несет ответственности. «Ни за пожарную безопасность, ни за техническое оснащение. Местные власти не могут взять на себя контроль над городком, ведь в государстве не прописан механизм передачи гуманитарной помощи от организации власти», – сказала она.

Эти модули открыли еще 16 февраля 2015 года при содействии консула Германии в Украине Детлефа Вольтера. Стоимость строительства составила 2,5 млн евро.

Активистка уточнила, что переселенцы платят только коммунальные услуги за «серые контейнеры», однако адаптироваться к новым условиям удается чрезвычайно трудно. «Еще два года назад волонтеры помогали, кто чем мог, не спрашивая, что переселенцам реально нужно. Как-то привезли много гречневой крупы, и так много, что ее пришлось выбрасывать, чтобы не плодились нежелательные гости. А в соседнем доме живут пенсионеры, которые вынуждены выживать, пока сюда завозят гречку мешками», – отметила она.

Как сообщила комендант модулей Анжела Васильевна, со своей стороны местные власти предоставляют социальные выплаты переселенцам, которые люди тратят на оплату коммунальных услуг. «Жителям модульного городка предлагали переехать в другое жилье, созданное специально для ВПЛ, но они не выявили такого желания», – сказала она.

Напомним, у модульных городков, которые строились для переселенцев в начале вооруженного конфликта как временное жилье, истек срок эксплуатации.

Также сообщалось, что в 25 местах компактного проживания (МКП) ВПЛ есть долги за коммунальные услуги. Наибольший совокупный долг есть в модульном городке в Запорожье.

Источник: Факти Запоріжжя