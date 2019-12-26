Дом для переселенцев в Краматорске: Кириленко пояснил, кто получит жилье

Квартиры в многоэтажном доме, который будет построен в Краматорске для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), будут использовать исключительно как служебное жилье. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Действительно, дом планируют построить с нуля в Краматорске на перекрестке улиц Дружбы и Марии Приймаченко. По проекту, это должен быть 12-ти этажный дом на 121 квартиру, 11 – однокомнатных, 11 – трехкомнатных и 99 – двухкомнатных», – сказал он.

Глава области уточнил, что строительство будет финансироваться из областного бюджета, а квартиры будут распределены между переселенцами, которые будут заняты на государственной службе. «...Переселенцев, которые будут выполнять другую работу, направленную на защиту независимости, суверенитета и целостности Украины. Исключительно для временного проживания. То есть, это будет исключительно служебное жилье», – отметил Кириленко.

Также председатель ДонОВГА сообщил, что земельный участок под строительство предоставил Краматорский городской совет.

Напомним, ранее Кириленко сообщил, что на сегодня в Донецкой области обеспечены жильем 925 ВПЛ. 3 262 лица из числа ВПЛ состоят на квартирном учете.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области по состоянию на 12 декабря официально зарегистрировано 505 тыс. 163 ВПЛ.