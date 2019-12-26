Без тепла и возможности приготовить еду: Под Киевом 160 переселенцев оставили без света (Фото)

Переселенцы, проживающие в пансионате «Джерело» в Пуще-Водице (Киев), остались без света. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«В пансионате "Джерело" отключили электроснабжение. Сейчас отсутствует возможность приготовить пищу и обогреться. Срочно приехали на место», – написал он.

Калинин уточнил, что в пансионате находится 160 переселенцев, из которых 54 ребенка.