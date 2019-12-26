На Донетчине спортсменам помогли с жильем (Фото)

На Донетчине шести выдающимся спортсменам и тренерам региона приобрели жилье за счет областного и местного бюджетов на условиях софинансирования 50 на 50. Об этом сегодня, 26 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко.

«Сегодня вручил ключи кикбоксерше Наталье Мартюхиной (Торецк), паурлифтеру Алексею Бычкову (г. Краматорск), легкоатлетам Егору Жукову (г. Дружковка), Виктории Калюжной (г. Дружковка), Алине Логвиненко (г. Бахмут) и тренеру-преподавателю по вольной борьбе Максиму Ефремову (г. Бахмут)», – написал он.

«Ранее жилье по этой программе уже получили пловец Виктор Смирнов (г. Славянск), легкоатлетка Наталья Семенова (г. Бахмут) и гиревик Леон Бильцкий (с. Гришино Покровского района)», – отметил Кириленко.

По его словам, к процессу обеспечения жильем спортсменов присоединился и Мариуполь. «На завершающей стадии – оформление документов на жилье для тренера по плаванию Бориса Соколова, плавца-паралимпийца Ярослава Семененко и паурлифтера Александра Рубца. Кроме того, адресную выплату на приобретение жилья получат мариупольцы Александр Чернецкий (греко-римская борьба) и Станислав Олиферчик (прыжки в воду)», – сообщил губернатор Донетчины.

Фото: Facebook / Павел Кириленко

«В 2019 году на осуществление адресных выплат спортсменам и тренерам Донетчины для приобретения жилья предусмотрели около 7 млн грн – по 50% из областного и местных бюджетов, где проживают выдающиеся спортсмены», – добавил он.