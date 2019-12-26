Экономика страны и семьи: Как их оценивают украинцы

В Украине граждане с оптимизмом смотрят в будущее и надеются на улучшение экономического положения в стране и благосостояния собственных семей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

«Граждане достаточно негативно оценивают текущий уровень экономического состояния Украины и уровень благополучия собственных семей. По 5-бальной шкале средняя оценка экономического состояния страны – 2,46 балла, уровень благополучия собственной семьи – 2,75 балла», – сказал он.

«Однако, даже в ближайшие три месяца наблюдается баланс оценок тех, кто считает, что и экономическое состояние страны, и экономическое состояние семьи изменится к лучшему или к худшему. А если мы у людей спрашивали, как они оценивают перспективу в 2-3 года, то заметное большинство относится оптимистично. 38,3% считают, что в ближайшие 2-3 года экономическое состояние страны улучшится, что ухудшится – считают 13,5%. Относительно благополучия собственной семьи улучшения ожидают 37,9%, ухудшения – 12%», – сообщил эксперт.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.