Дальнейшее разведения войск на Донбассе: При каких условиях будет возможно

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что к следующему саммиту «нормандской четверки» необходимо не только определить 3 участка разведения сил и средств на Донбассе, но и провести его. Намерение проводить дальнейшее разведение сторон положительно оценил глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский. Однако, он отметил, что процесс не должен привести к сдаче территорий, передает «Слово і Діло».

По словам военного эксперта, все определяется тем, насколько обе стороны конфликта имеют силы и возможности держать линию фронта.

Грабский акцентировал, что разведение сил и средств происходило на фоне обстрелов, которые не прекратятся и в дальнейшем. Однако, несмотря на это, возможно будет идти речь о наличии так называемых гуманитарных коридоров, которые являются международной практикой.

«Если войска отошли, уменьшается ли количество смертей, травмированных в этой зоне? Объективно, да. Безусловно, могут быть возражения, мол, есть число потерь, но это потери, которые мы получаем в уже заранее известных зонах боевых действий повышенной интенсивности», – пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что согласно статистике, последние годы практически не было обстрелов контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Грабский подчеркнул, что сейчас на Луганском направлении только один гуманитарный коридор, чего очень мало.

По его мнению, разведение сил может быть, но при нескольких условиях. «Во-первых, ОБСЕ должна вести наблюдение. Украина платит за это деньги, они берут на себя ответственность. Конечно, хотелось бы видеть там миротворцев ООН, но увы. Во-вторых, если разведение не влияет на оперативную ситуацию на линии фронта, тогда процесс допустим. В-третьих, процесс возможен при условии, что разведение будет не за счет Украины и потери нашей территории», – разъяснил Грабский.

Военный эксперт отметил, что по опыту разведения сил и средств, которые уже состоялись, можно сказать, что нет ничего страшного в том, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) уходят с поля. Нет ничего плохого в том, чтобы оставить участок, который не представляет никакой оперативной тактической ценности.

«Однако самое главное для ВСУ – не оставить какой-то тактический или оперативный пункт. Это "зрада". Здесь нужно быть осторожным, но в других случаях разведение допустимо», – подытожил Сергей Грабский.

Ранее сообщалось, что во время заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске между сторонами не было противоречий относительно необходимости в разведении сил и средств на Донбассе.