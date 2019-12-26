В «ДНР»: НВФ установили в одном из районов Донецка гаубицу «Гиацинт-Б»

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения. В частности, в Куйбышевском районе неподконтрольного Донецка НВФ разместили гаубицу «Гиацинт-Б». Об этом сегодня, 26 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск не прекращает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения. В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения – около 8 км) противником размещена 152-мм гаубица «Гиацинт-Б» из состава отдельной артиллерийской бригады 1 Армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Гуцуляк.

Кроме того, по данным ГУР, участники НВФ продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.

Следует уточнить, что «Гиацинт-Б» – буксируемая пушка калибра 152 мм, которая считается крупнокалиберной артиллерией.