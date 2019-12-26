Проект для переселенок из Донбасса: 28 участниц получили шанс на открытие своего бизнеса

Переселенки из Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма прошли обучение с немецкими и украинскими тренерами в рамках проекта по ресоциализации женщин «Я знаю, ты можешь!». Тренинги проходили в Киеве, Днепре и Херсоне с августа этого года. Победительницы проекта получили премии на закупку минимального оборудования, необходимого для открытия собственного бизнеса. Об этом сообщает Общественная организация «Eleos-Ukraine» на своей странице в Facebook.

Так, 6 месяцев назад команда «Eleos-Ukraine» вместе с женщинами, которые пострадали от аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, сделали первый шаг к тому, чтобы изменить свою жизнь. Отмечается, что за 10 дней от старта проекта ОО «Eleos-Ukraine» получила более 100 заявок на участие.

За время проекта 45 участниц, переселенок из Донецкой, Луганской областей и Крыма, которые проживают в Киеве, Днепре и Херсоне, прошли обучение с немецкими и украинскими тренерами. Женщин обучали «Открытию и развитию собственного дела», «Формированию психологической устойчивости». Также, участницы актуализировали свой личный и профессиональный опыт, укрепили «эмоциональный иммунитет».

Каждая женщина нашла в себе ту энергию и силу, которая вдохновила на новые идеи или подтолкнула воплотить давно задуманное. «Главное, что мы вынесли из этого проекта – дружба и понимание, что все в наших руках. Что мы можем воплощать свои мечты в жизнь. Как бы это ни было сложно», – отметила одна из участниц «Я знаю, ты можешь!» Лариса Ширяева.

Как уточняется, рядом с будущими «бизнес-вумен», в проекте были уже опытные в мире собственного дела женщины. Эти 9 финансово независимых, сильных женщин прошли путь создания бизнеса «с нуля».

Наставницами были – директор телеканала Ольга Владимирова, владелица пекарни Виктория Федотова, кафе Юлия Костина, основательница ивент-агентства Марина Новак, управляющая сети частных клиник Елена Лепешена, основательница глянцевого журнала Алие Ткаченко-Джеппарова, владелица сети магазинов света Севиль Абиева, владелица развивающих клубов для детей Людмила Буйненко, основательница маркетингового агентства Екатерина Ковальчук.

Результатом проекта стали 28 тщательно продуманных бизнес-планов. Каждая из участниц стала мотивированной к позитивным изменениям женщиной. И даже те, кто не получил призовые места, начали качественно менять свою жизнь и жизнь других людей.

«Основной целью этого проекта было создать благоприятные условия для того, чтобы женщины, которые потеряли жилье, привычный образ жизни из-за войны, смогли узнать что-то новое, открыть самих себя заново и почувствовать поддержку других», – сказал руководитель ОО «Eleos-Ukraine» Сергей Дмитриев.

«Казалось бы, что мы сломаны, уничтожены, разрушены войной. И этот проект, и люди, которые его сделали, вдохнули в нас жизнь. И несмотря на страх, боль и усталость, мы же идем вперед», – подчеркнула участница и победительница проекта Екатерина Колесник.

Победительницы проекта выиграли премии на закупку минимального оборудования, необходимого для открытия собственного бизнеса.

По информации «Eleos-Ukraine», среди лучших участниц проекта переселенка Екатерина Колесник из города Каменское на Днепропетровщине. Она получила оборудование для магазина, где дети и родители собственными руками будут делать уникальные мягкие игрушки.

Татьяна Страмнова – переселенка из Донецкой области сейчас создает семейную ферму и производит вкусные сыры. Благодаря участию в проекте женщина получила оборудование для сыроделия.

Вкусным хлебом будет кормить украинцев Вера Губанова, которая из Донецкой области переехала в Киев. Ища себя, женщина поняла, что именно домашний хлеб, принесет удовольствие и ей, и тем, кто его пробовать. Поэтому для развития пекарни запланировала и получила оборудование для выпечки хлеба.

Победительница проекту из Херсона Анна Левченко нашла в себе силы жить и помогать другим – благодаря проекту она имеет возможность развивать свои способности в лечении детей. Женщина открыла в Херсоне физкультурно-оздоровительный центр и получила оборудование для сенсорной комнаты.