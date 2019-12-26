Интернет-аферисты: Двое жителей Донетчины потеряли почти 20 тыс. грн

На Донетчине правоохранители разыскивают злоумышленников, которые обманули двух жителей почти на 20 тыс. грн. Оба пострадавших воспользовались предложениями по объявлению, размещенных аферистами на интернет-сайтах. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, по данным правоохранителей, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) мужчина хотел приобрести себе автомобиль, однако отправив предоплату «продавцу» в размере 10 тыс. грн, остался без средств и без транспортного средства.

В Авдеевке жертвой мошенников стал мужчина, который хотел снять для себя временное жилье в Харькове, и как только перечислил задаток – 9 тыс. 650 грн, арендодатель перестал выходить на связь.

«По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание для злоумышленников – ограничение свободы сроком до 3-х лет», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы обезопасить себя от неудачной покупки в интернет-магазине, правоохранители советуют жителям обращать внимание на наличие на сайте информации о наименовании и местонахождении продавца, предусмотренной ст. 13 Закона Украины «О защите прав потребителей».