В Украине обеспечат жильем более 1 700 детей-сирот

В 2019 году государство обеспечит жильем более 1 700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская во время региональной поездки в Житомирскую область, сообщает сегодня, 26 декабря, пресс-служба ведомства.

«В этом году нам удалось дополнительно выделить почти 126 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это позволит компенсировать стоимость почти 350 домов. Учитывая эти дополнительные средства, всего в 2019 году государство обеспечит жильем более 1 700 человек», – отметила Юлия Соколовская.

В частности, добавили в пресс-службе, на Житомирщине всего, в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат собственное жилье. Сумма компенсации за одно помещение в среднем составляет около 300 тыс. грн.