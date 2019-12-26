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В Украине обеспечат жильем более 1 700 детей-сирот

26.12.19 16:57

В 2019 году государство обеспечит жильем более 1 700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская во время региональной поездки в Житомирскую область, сообщает сегодня, 26 декабря, пресс-служба ведомства.

«В этом году нам удалось дополнительно выделить почти 126 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это позволит компенсировать стоимость почти 350 домов. Учитывая эти дополнительные средства, всего в 2019 году государство обеспечит жильем более 1 700 человек», – отметила Юлия Соколовская.

В частности, добавили в пресс-службе, на Житомирщине всего, в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат собственное жилье. Сумма компенсации за одно помещение в среднем составляет около 300 тыс. грн.

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