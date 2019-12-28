Режим тишины: Стало известно о ситуации на участках разведения войск на Донбассе

Ситуация на участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

«На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" (Луганская обл.) осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров», – говорится в сообщении.

Также, в штабе ООС отметили, что на участке разведения у Станицы Луганской представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК), в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

«На участках разведения №2 [у Золотого, Луганская обл.] и №3 [в районе Петровского, Донецкая обл.] обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины», – добавили в пресс-центре.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на Донбассе ожидается полный режим тишины с 1 января 2020 года. Кроме того, по его словам, уже известны новые точки разведения сил и средств на Донбассе и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Ранее сообщалось, что во время заседания подгрупп ТКГ в Минске между сторонами не было противоречий относительно необходимости в разведении сил и средств на Донбассе.