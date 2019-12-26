Прогнозы украинцев на 2020 год и мир на Донбассе: Что произойдет, а что нет

В Украине общественное мнение граждан сделало свои прогнозы на 2020 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

«Наше общественное мнение очень интересное. С одной стороны, наши граждане с оптимизмом смотрят в следующий год, считают, что следующий год будет лучше, и что эта власть лучше, чем прошлая власть. С другой стороны, когда мы спрашиваем об их прогнозах, что сбудется, и что не сбудется в следующем году, интересно, что из предложенных прогнозов, граждане в своих предсказаниях реалистичным считают только две вещи», – сказала она.

«Первая – они уверены в стабильности гривны. Это интересно – 50% считают, что это произойдет, 36 – что нет. И предсказывают рост инвестиций в Украину: произойдет – 47%, не произойдет – 33%. По их мнению, не произойдет уменьшение коррупции – считают, что это возможно 30%, а нет – почти 60%. Наказание коррупционеров, считают, что не произойдет. Установление справедливого правосудия, считают, что не произойдет», – продолжила Бекешкина.

По ее словам, наказание за коррупцию в Украине – очень критическая сфера, поэтому очевидно, что украинским властям в этом направлении предстоит много работы. «Во-первых, чтобы это произошло, а во-вторых, чтобы вернуть доверие людей к тем органам, которые этим занимаются. Это две очень связанных задачи», – отметила эксперт.

«В следующем году люди считают невозможным досрочные выборы президента: считают возможным 15%, невозможным – 70%. Не считают возможным досрочные выборы Верховной Рады: 64% считают, что это не произойдет, только 18%, что произойдет. И смену правительства тоже считают невозможным 58%, и только 22%, что это возможно», – сообщила директор Фонда «Демократические инициативы».

Социолог проинформировала, что относительно вооруженного конфликта на Донбассе мнение украинцев разделилось: «42% считают возможным установление мира, 46% считают это невозможным».

«Относительно экономического роста – делятся 50 на 50: 45% считают, что будет экономический рост, 45% считают, что не будет. Также, что касается роста благополучия людей и улучшения условий для бизнеса. Посмотрим, что будет дальше», – резюмировала Бекешкина.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.