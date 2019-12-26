Донетчина: Города и районы получили новую коммунальную технику (Фото)

Сегодня, 26 декабря, в Краматорске состоялось торжественное вручение противопожарной техники, техники для сбора, транспортировки бытовых и других отходов, а также передвижной лаборатории с оборудованием для определения качества воды. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ключи от новой техники представителям городов, военно-гражданских администраций (ВГА), объединенных территориальных громад (ОТГ) и предприятий вручил председатель ДонОВГА Павел Кириленко. «Несмотря на сложную ситуацию, Донецкая область продолжает развиваться. Особое внимание мы продолжаем уделять защите окружающей среды, которая страдает от техногенной нагрузки и проведения боевых действий. Для этого в рамках реализации Программы обращения с отходами в Донецкой области на 2016-2020 годы за средства областного фонда охраны окружающей природной среды департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации приобретена новая техника», – сообщил глава области.

Как уточнил Кириленко на своей странице в Facebook, общая стоимость 16 специализированных автомобилей (мусоровозы, экскаваторы, самосвалы, специализированная лаборатория и пр.) составила 38 млн 776 тыс. грн.

«Новая техника позволит ВГА Зайцево, Широкино и Бердянского эффективно ликвидировать последствия российской агрессии на своей территории и очистить территорию от остатков разрушенных домов и других объектов», – уточнили в пресс-службе.

А коммунальные предприятия городов Бахмут (до переименования – Артемовск), Константиновка и Покровск (до переименования – Красноармейск), Шаховской ОТГ благодаря полученной технике будут осуществлять безопасный сбор и транспортировку отходов.

Кроме того, для своевременной ликвидации локальных очагов возгорания для Лиманского лесного хозяйства и Национального парка «Святые горы» приобретены маневренные и мобильные комплексы для тушения лесных пожаров, которые позволят своевременно реагировать на угрозу.

Для Коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству административных и жилых зданий» приобретена передвижная лаборатория с оборудованием для определения качества воды, которая позволит оперативно контролировать количественные и качественные показатели по загрязняющим химическим веществам, электропроводности, растворенного кислорода и других (возможно применение для проведения измерений качества сточных вод, качества воды после выхода из очистных сооружений, при аварийных сбросах и т. д.) непосредственно у места отбора. «Это позволит своевременно предоставлять информацию для осуществления мероприятий оперативного реагирования органам местного самоуправления и другим органам», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Как сообщалось ранее, в Краматорске работает центр, где в режиме реального времени наблюдают за постами системы мониторинга атмосферного воздуха в Донецкой области.