На Луганщине ликвидировали канал поставки наркотиков в «ЛНР» (Фото)

На Луганщине в пятницу, 27 декабря, у жителя Марковского района изъяли более 20 кг каннабиса, который он пытался переправить в «ЛНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, по ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет более 2 млн грн. «42-летний мужчина сбывал наркотическое средство – каннабис на территорию так называемой "ЛНР" через организованный им "канал" поставок», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в рамках которого проводятся следственные действия. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.