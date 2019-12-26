Переселенцы из Донбасса получили социальное жилье на Днепропетровщине

В городе Вольногорск (Днепропетровская обл.) 14 переселенцев из Донбасса получили жилье в социальном общежитии. Под общежитие перестроено здание заброшенного детского сада по ул. Устенко, 29-а. Проект был реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) на деньги правительства Германии.

По данным авторов проекта, площадь общежития составила 558 кв. м . В здании размещено 16 комнат с отдельными санузлами и двумя общими кухнями. До этого здание бывшего детсада не использовалось по назначению почти 20 лет. Комнаты в социальном общежитии выданы переселенцам бесплатно.

«Я вместе с дочкой и знакомыми переехала в Днепропетровскую область почти 3 года назад. За это время мы обжились в городе, нашли друзей и работу. Я забеременела и родила сына. Вместе с ним совсем недавно мы получили ключи от комнаты в социальном общежитии и наконец-то смогли обустроить свое собственное жилье», – рассказала переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Наталья Романова.

Напомним, социальное общежитие для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Вольногорске торжественно открыли 31 июля. Тогда первые жители получили ключи от новых комнат. В здании общежития созданы жилищные условия для 32 ВПЛ.

Источник: Новости Днепра