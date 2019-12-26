В «ЛНР» изъяли партию контрабандных сигарет

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) «полиция» выявила факт перевозки сигарет Marlboro «без маркировки». Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 25 декабря. «Сотрудниками ОГИБДД Антрацитовского ГРУВД МВД ЛНР в районе АЗС, расположенной на ул. Ростовской г. Антрацита, остановлен автомобиль Mercedes-Benz, под управлением гражданина 1981 года рождения. Мужчина перевозил сигареты без соответствующих документов», – говорится в сообщении.

«С места происшествия изъято 55 ящиков сигарет марки Marlboro. Автомобиль помещен на стоянку временного содержания технических средств. Обстоятельства дела выясняются», – заявили в «полиции».