В прифронтовом районе Луганщины капитально отремонтировали ФАП (Фото)

В селе Теплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Так, были заменены окна, двери, стены обшиты специальными ламинированными панелями, которые легко моются, заменена электропроводка, смонтирован подвесной потолок, отремонтирован и покрыт линолеумом пол, заменена система отопления.

Также были расширены кабинеты, увеличены рабочие места и возможности оказывать больший перечень врачебных услуг. «Тепловский ФАП станет полноценной врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации

Как уточняется, в следующем году запланирован ремонт крыши и входа в здание.