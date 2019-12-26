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В прифронтовом районе Луганщины капитально отремонтировали ФАП (Фото)

26.12.19 19:44
Фото: пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации
Фото: пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации

В селе Теплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Так, были заменены окна, двери, стены обшиты специальными ламинированными панелями, которые легко моются, заменена электропроводка, смонтирован подвесной потолок, отремонтирован и покрыт линолеумом пол, заменена система отопления.

Также были расширены кабинеты, увеличены рабочие места и возможности оказывать больший перечень врачебных услуг. «Тепловский ФАП станет полноценной врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации

Как уточняется, в следующем году запланирован ремонт крыши и входа в здание.

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