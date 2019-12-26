«Хавала»: Контрразведка раскрыла схему поставок через Украину вооружения в Иран (Фото)

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015. Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга», – говорится в сообщении.

«Противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "Хавала"*, которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам. Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "Хавалы" и местам жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружены деньги в сумме почти 600 тыс. долл. США и 235 тыс. евро», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация / отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

* Хавала (в переводе с арабского – "передача") – это неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используемая в основном на Среднем Востоке, в Африке и Азии. На арабском языке «хавала» означает также «вексель» или «расписка». На иврите похожий термин «хавила» означает «посылка».