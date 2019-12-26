Сбитый пешеход, протараненный забор и пьяные водители: На Луганщине за сутки произошло 3 ДТП (Фото)

В Луганской области за минувшие сутки произошло 3 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в 2 случаях водители имели признаки алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, первое ДТП произошло в Лисичанске около 13 часов на улице Карла Маркса. Водитель ВАЗ 21063 не справился с управлением и врезался в забор, заехав во двор. В результате аварии пассажир получил телесные повреждения. Далее дело было передано следователям, для установления всех обстоятельств по делу.

Также в Лисичанске около 21 часа на улице Кадиевская посреди дороги патрульные заметили россыпь стекла из автомобиля, как после ДТП и характерные повреждения на асфальтовом покрытии. Проехав по ближайшим улицам, они обнаружили автомобиль ВАЗ 21063 с отсутствующим задним стеклом и повреждением на автомобиле. Установив владельца автомобиля, полицейские выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что не справился с управлением и перевернулся. Обнаружив, что в автомобиле закончилось горючее, он оставил автомобиль и пошел домой пешком. Для снятия полученного стресса после ДТП, решил выпить алкогольные напитки.

А в Северодонецке на линию «102» обратился 61-летний гражданин и сообщил, что во дворе жилых домов на проспекте Гвардейском, его сбил автомобиль Dacia Logan и уехал в неизвестном направлении. «Патрульные немедленно прибыли на место происшествия, проверив прилегающую территорию. В соседнем дворе обнаружили похожий по описанию автомобиль, который въехал в колеса, застрял и не мог уехать. Пообщавшись с водителем, патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не отрицал своей вины, дело передано следственно-оперативной группе», – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Луганской области

Патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 КУоАП (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП с его участием).