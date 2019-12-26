Высотой 2 метра: Украинские бойцы собрали елку из прилетевших к ним от НВФ боеприпасов (Фото)

Украинские бойцы, удерживающие позиции на Приазовье, собрали импровизированную новогоднюю елку из боеприпасов, которыми их обстреливают незаконные вооруженные формирования (НВФ). Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
«Украинские военные, удерживающие позиции на Мариупольском направлении, решили не оставлять в этом году без подарков и российских наемников. Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра», – говорится в сообщении.
По словам старшего офицера командования воинской части Вячеслава, это все боеприпасы, запрещенные Минскими соглашениями. «И на их сбор мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой
Офицер добавил, что этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать НВФ в любой способ на определенном ими участке линии фронта.