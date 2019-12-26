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Высотой 2 метра: Украинские бойцы собрали елку из прилетевших к ним от НВФ боеприпасов (Фото)

26.12.19 20:46
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

Украинские бойцы, удерживающие позиции на Приазовье, собрали импровизированную новогоднюю елку из боеприпасов, которыми их обстреливают незаконные вооруженные формирования (НВФ). Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Украинские военные, удерживающие позиции на Мариупольском направлении, решили не оставлять в этом году без подарков и российских наемников. Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра», говорится в сообщении.

По словам старшего офицера командования воинской части Вячеслава, это все боеприпасы, запрещенные Минскими соглашениями. «И на их сбор мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов», – сказал он.

Фото: пресс-центр штаба ООС

Офицер добавил, что этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать НВФ в любой способ на определенном ими участке линии фронта.

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