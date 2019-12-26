Жительнице Бахмутского района вынесли приговор за организацию «референдума ДНР»

На Донетчине суд вынес обвинительный приговор жительнице Бахмутского района, которая принимала участие в подготовке и проведении «референдума» в поддержку «ДНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Артемовским городским судом объявлен обвинительный приговор 51-летней жительнице Бахмутского района, совершившей уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в мае 2014 года злоумышленница добровольно согласилась на участие в подготовке и проведении на территории Бахмутского района «референдума» относительно самостоятельности «ДНР».

Будучи «главой избирательной комиссии» в помещении дома культуры в селе Опытное, женщина руководила действиями подчиненных «членов комиссии», выдавала «бюллетени» для голосования и списки избирателей, а также организовала составление и подписание протокола о результатах ложного волеизъявления граждан, который затем был предан вместе с «бюллетенями» представителям незаконных вооруженных формирований (НВФ).

За совершение преступления женщина осуждена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.