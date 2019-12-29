Пенсии умерших переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Наследники могут получить не всегда

Наследники умерших внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса не всегда могут получить недополученные пенсии из-за ряда обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).

«В результате вооруженного конфликта на востоке Украины и разделение территории Донецкой и Луганской областей линией столкновения на подконтрольную и неподконтрольных правительству Украины территории, тысячи людей столкнулись с трудностями при получении пенсий. Несмотря на чрезвычайную важность пенсионного обеспечения для такой уязвимой группы населения как лица пожилого возраста, сотни тысяч людей до сих пор не получили причитающихся им выплат. Учитывая длительный характер вооруженного конфликта, который уже продолжается шестой год подряд, некоторые пенсионеры могут не дожить до момента, когда Пенсионный фонд Украины (ПФУ) оплатит причитающуюся им пенсию. За последние годы количество таких случаев начало увеличиваться, и привело к повышению внимания к вопросу наследования пенсионных выплат, которые остаются после смерти лица и входят в состав наследства», – говорится в сообщении.

Так, правозащитники отмечают такие обстоятельства, из-за которых наследники умерших переселенцев и лиц с неподконтрольной территории не всегда могут получить недополученные пенсии:

Органы ПФУ могут отказаться выплачивать недополученную сумму пенсии наследнику, даже если он/она установил (-а) право собственности на эти средства в судебном порядке. «Здесь имеется в виду требование органов ПФУ предоставить свидетельство о праве ВПЛ на наследство, игнорируя тот факт, что право собственности устанавливалось в позанотариальном порядке», – уточняют правозащитники. Распространены также случаи применения органами ПФУ трехлетнего срока давности, установленного положениями ст. 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», что, как отмечают правозащитники, «вообще недопустимо в правоотношениях по наследственному имуществу». Иногда представители ПФУ могут отказываться выплачивать недополученную пенсию представителю наследника по доверенности или требовать документы, которые прямо не предусмотрены законодательством. В последнее время органы ПФУ вообще прекратили выплаты недополученной пенсии, которая вошла в состав наследства, и на какую нотариусом было выдано свидетельство о праве на наследство. Причинами для отказа является отсутствие бюджетных ассигнований на выплату недополученной пенсии умершим ВПЛ.

Также в NRC отмечают, что решение вышеуказанных проблем требует квалифицированной правовой помощи, которую ВПЛ не всегда могут себе позволить.