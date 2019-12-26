Цены за тепло в Украине: Станут ли суммы в платежках за декабрь на 30% меньше

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, для украинцев цифра в платежке за декабрь может быть меньше на 300-400 грн, что составляет около 30%. Однако, исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк пояснил, что, согласно анализу тарифов на тепло и воду, в большинстве городов существующий тариф не покрывает себестоимость, города датируют из местного бюджета развития, передает «Слово і Діло».

«На сегодняшний день в 80% городов тариф на тепло фактически на 20% выше, чем его себестоимость. На это ежегодно уходит около 8 млрд грн», – констатировал Павлюк.

Он добавил, что цена на газ для теплокоммунэнерго для потребительских нужд сокращается на 10% за счет того, что цена на газ на европейском рынке уменьшилась. Эксперт уточнил, что в прошлом году цена для промышленности составила около 12 тыс. грн, а в этом году упала до 8 тыс. грн, цена постоянно меняется.

Павлюк отметил, что если даже цены снизят на 10%, то тарифы в городах уменьшатся в лучшем случае на 5-7%. Но с учетом того, что они и так датированы городами, к потребителям эта скидка просто не дойдет.

«Города станут меньше датировать свои теплокоммунэнерго. Для городов в их бюджете развития какая-то сумма средств освободится. На этом эффект закончится. Долгоиграющего системного уменьшения платежек не будет. Если уменьшение в платежках произойдет, то только за счет теплой погоды, банально объем потребляемого тепла будет просто меньшим. Температура в декабре +10 – аномальная, что способствует этому», – пояснил Святослав Павлюк.

Кроме того, Павлюк обратил внимание на аргументацию премьера о том, что правительство приняло постановление, дающее право органам местной власти проводить перерасчет.

По его словам, таким образом правительство выдает желаемое за действительное, поскольку такое постановление существовало и ранее. В любом случае устанавливается максимально граничный тариф, а не фиксированный тариф.

«Если бы так случилось, что вдруг себестоимость производства тепла стала значительно меньше, то городскому теплокоммунэнерго никто не мешает в одностороннем порядке его уменьшить. Но учитывая общую задолженность сектора теплоснабжения за газ, которая измеряется в десятках миллиардах, то это скорее остановит рост задолженности, чем даст возможность снизить сам тариф», – пояснил Павлюк.

Он убежден, что единственный плюс постановления, на которое ссылается Гончарук, – это то, что предусмотрена норма, которая дает городам возможность проводить автоматическую индексацию. Эксперт пояснил, что если меняется цена на газ, то города смогут намного быстрее провести индексацию, чем это было раньше, без дополнительных процедур.

Также Павлюк убежден, что о снижении тарифа на 30% рано говорить, более реалистично выглядит снижение на 5-10%.

«Но даже в случае 10%, учитывая, что города датируют свои тарифы, сокращение к потребителям просто не дойдет. Более ощутимое уменьшение цифр в платежках возможно, если будет сокращение объемов потребления за счет теплой погоды, а не тарифа», – подытожил Святослав Павлюк.