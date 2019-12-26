Выплаты пенсий переселенцам через «Ощадбанк»: Стало известно, когда суд рассмотрит дело

Сегодня, 26 декабря, Окружной административный суд Киева назначил на 12 февраля 2020 года рассмотрение по существу дела об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение пенсий исключительно через «Ощадбанк». Об этом сообщает пресс-служба суда.

«26 декабря 2019 года состоялось подготовительное заседание Окружного административного суда города Киева по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк. Ответчиком по делу определен Кабинет министров Украины. Суд завершил подготовительное производство и назначил дело к рассмотрению по существу на 12 февраля 2020 года», – сказано в сообщении.

Как напомнили в суде, иск в КМУ подал заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Так, истец оспаривает п. 1 постановления Кабмина «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» в части, касающейся выплат пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций переселенцам через счета и сеть «Ощадбанка».

Также, уточнили в пресс-службе, обжалуются отдельные положения «Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках», утвержденного постановлением Кабмина от 30 августа 1999 года № 1596 относительно ограничения права внутренне перемещенных лиц на получение пенсии через текущие счета в банках.

Как считает истец, определение «Ощадбанка» единственным банком для проведения социальных выплат переселенцам не соответствует ст. 1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод, положением Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента.