Донетчина: В селе на линии разграничения смогут проводить спортивные соревнования и культурные мероприятия

В селе Сладкое (Донецкая обл.), которое с начала вооруженного конфликта на востоке Украины оказалось на линии разграничения, в доме досуга теперь можно проводить спортивные соревнования между соседними селами и различные культурные мероприятия. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

По информации фонда, в селе были частично повреждены частные дома и единственное место для собраний и отдыха местных – старенький дом досуга. «Районная власть помогла несколько восстановить здание: в нем заменили окна, отремонтировали крышу и установили инфракрасные лампы для обогрева. Однако как дети, так и взрослые не имели, с чем проводить время», – говорится в сообщении.

По словам мониторов Фонда Екатерины Рачинской и Алексея Шевченко, каждый раз, когда они приезжали в село с мониторинговым визитом, их поражало неравнодушие руководителя учреждения. «Директор дома досуга очень переживает за судьбу культурного развития и объединения громады, поэтому мы решили помочь», – сказали они.

Так, в рамках одного из проектов удалось воплотить замысел, который поможет мобилизовать общественную активность и сплотить громаду. Дом досуга получил современный теннисный стол с ракетками, настольный футбол и акустическую портативную колонку. «Поэтому теперь там можно проводить спортивные соревнования между соседними селами (с. Степное, с. Березовое) и различные культурные мероприятия», – отмечается в сообщении.

Как отметили мониторы, больше всего подарку были рады дети, которые пришли в дом досуга после школьных уроков. «Что может быть лучше и добрее, чем улыбка ребенка? Мы видели, как радовались эти дети, и на душе сразу становилось теплее», – сказала Екатерина Рачинская.

Также мониторы выразили надежду, что дом досуга будет развиваться дальше. Ведь Сладкое скоро присоединится к Угледарской ОТГ.