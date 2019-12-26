Почему проезжают без очереди: Пушилин заявил, что в теме пересечения КПП

В «ДНР» намерены изменить ситуацию с пересечением пунктов пропуска со своей стороны и обещают «нестандартные подходы». Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе своей прямой линии, которую транслировали местные телеканалы, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Что касается пунктов пропуска – это проблема, которая у нас существует, и она – комплексная. Мы в этом году имели возможность поправить ситуацию с инфраструктурой: где-то начали, где-то закончили, но это не решает в целом проблему, потому что остается еще ряд вопросов, как с наличием персонала, чтобы штат был укомплектован, и, заканчивая более насущными для меня, то, что является важным – коррупционные проявления. Увы, они есть», – сказал он.

«И нелегальные перевозчики, и почему они проезжают без очереди, и сколько это стоит – я погружен в эту тему. Я крайне недоволен этой ситуацией. Недоволен я не потому, что мне это не нравится, мне лично, а потому, что это зафиксировано тем количеством обращений, жалоб, которые поступают по всем источникам, на которые я обращаю внимание», – продолжил Пушилин.

По его словам, с этой ситуацией надо «справиться раз и навсегда». «И здесь я вижу нестандартные подходы. Этот механизм сейчас находится в стадии разработки, но я очень надеюсь, что это изменит ситуацию кардинальным образом. Это то, что нам нужно. Пока ситуация остается печальной. Я об этом знаю, и в ближайшее время мы увидим изменения», – заявил «глава ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube