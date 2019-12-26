Цены на Донетчине: Фрукты стали дешевле, но подорожали яйца, молоко и шоколад

На Донетчине в ноябре этого года цены на потребительские товары выросли по сравнению с октябрем на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 6%*. В годовом измерении, то есть в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем предыдущего года, уровень инфляции составил 7,6%, в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем 2018 года – 11,4%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Согласно данным ведомства, в течение ноября этого года продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 0,5%. В частности, зафиксировано снижение цен по сравнению с октябрем 2019 года на:

фрукты – на 4,7%;

сахар – на 4,5%;

мясо и мясопродукты – на 1,3%;

рис – на 1,2%;

подсолнечное масло – на 0,8%.

Повысились в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на овощи – на 0,4%, хлеб – на 0,5%, молоко – на 2,5%, яйца – также на 2,5%, шоколад – на 3,4%.

Кроме того, с начала года выросли цены на:

овощи – на 3,6%;

макаронные изделия – на 3,9%;

мясо и мясопродукты – на 4,1%;

кисломолочную продукцию – также на 4,1%;

масло – на 4,3%;

молоко – на 4,7%;

рыбу и продукты из рыбы – на 6,3%;

хлеб – на 8,3 %;

фрукты – на 24,8%.

В то же время, подешевели в ноябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 14,5%, рис – на 5,3%, подсолнечное масло – на 1%.

Согласно статистическим данным, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в ноябре 2019 года стали выше, чем в предыдущем месяце, в среднем на 2,9%, по сравнению с декабрем 2018 года – на 1,5%. Природный газ для населения, который дешевел 6 месяцев подряд, в ноябре 2019 года подорожал на 12,6%, а по сравнению с декабрем 2018 года его цена была ниже на 18,6%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию.

Вместе с тем, водоснабжение подорожало с начала года на 2,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 3,8%, канализация – на 5,6%, горячая вода, отопление – на 17,4%.

«Подешевели в ноябре 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 8,4%. В то же время услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 12,9%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 16,0%. На 12,9% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – говорится в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.