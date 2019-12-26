В Донецкой области на треть сократилось число вакансий

На Донетчине количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец ноября 2019 года составило 9,6 тыс. человек, что на 8,3% больше, чем на конец октября 2019 года, и на 10,9% меньше, чем на конец ноября 2018 года*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, из общего количества безработных:

61% составили женщины;

31,4% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Кроме того, на конец ноября 2019 года работодателями в областную службу занятости было заявлено 3,2 тыс. вакансий, что на 31,6% меньше, чем на конец октября 2019 года, и на 68,5% больше, чем на конец ноября 2018 года.

На одну вакансию в конце ноября 2019 года претендовали 3 безработных против 2 человек на конец октября 2019 года и 6 человек на конец ноября 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–ноябре 2019 года было трудоустроено 16,0 тыс. человек, или 43,4% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–ноябре 2018 года – 17,0 тыс. человек, или 41,1%)», – сообщили в службе статистики.

В ноябре 2019 года были трудоустроены 1,3 тыс. человек, или 11,1%, против 20,3% в октябре 2019 года и 11,2% – в ноябре 2018 года.

Пособие по безработице на конец ноября этого года получали 74,7% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в ноябре 2019 года составил 3 тыс. 817 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.