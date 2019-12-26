Ледовый дворец «Дружба» и дворец молодежи «Юность»: У Пушилина спросили об их судьбе

С 2014 года ни ледовый дворец «Дружба», ни дворец молодежи «Юность», расположенные в неподконтрольном украинским властям Донецке, не работают. Как сообщают «Донецкие новости», когда начнется реконструкция этих объектов, сегодня, 26 декабря, в ходе прямой линии, которую транслировали местные телеканалы, «главу ДНР» Дениса Пушилина спросила одна из жительниц Донецка.

«Работа ведется по ним, составляются сметная документация. Я думаю, что в этом году работа будет видна уже, непосредственно людям. Она ведется, рабочая группа создана и по одному и по другому объекту», – сказал он.

«Ждем, наблюдаем, но просто моментально, за пару месяцев, это не получится сделать. Это очень дорогостоящая процедура, но при этом, конечно, нужно сделать фундаментально», – продолжил Пушилин.

По его словам, дворцу молодежи «Юность» нужно «дать определенное направление в плане названия – именем кого она будет названа»: «Поэтому это должен быть не просто ремонт. Это должно быть фундаментально. Это должно быть видно».

«Что касается Дружбы – нам и хоккей важен, нам важны и другие виды спорта, которые на этой площадке можно проводить, потому что мы пробуксовываем в какой-то степени из-за нехватки как раз специализированных площадок», – заявил «глава ДНР».

О том, что «есть работа и это радует на самом деле», заявил после его ответа журналист одного из местного телеканала, хотя Пушилин на вопрос так и не ответил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube