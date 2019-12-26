Телеведущий Олег Панюта познакомил ребят из Славянска с популярными профессиями

В рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» Славянской школе-интернате № 23 (Донецкая обл.) состоится мотивационная встреча учащихся с ведущим программы «Сегодня» на телеканале «Украина» Олегом Панютой. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что ранее дети в рамках этого проета Фонда уже встречались с телеведущим Алексеем Сухановым, актером Олегом Маслюком.

«Детей воодушевляют встречи с известными людьми. Олег Панюта – человек, который работает в телевизоре, а это для них маркер успешности. Возможность пообщаться с известным человеком окрыляет их», – говорит и.о. директора школы-интерната № 23 Нана Ушкалова.

Олег Панюта начинает свое общение с учащимися с акцента, что новая встреча будет особенной. «На прежних мотивационных встречах было много теории, много разговоров о мечтах и целях. Но пора перейти к практике, и прямо сейчас вы попробуете себя в пяти профессиях», – отметил он.

Дети осматривают тренировочные станции по профессиям. На каждой по-своему интересно. Пока на одном посту под руководством опытных медиков учатся делать массаж сердца на манекене, на другом – профессиональный бариста показывает, как варить настоящий кофе. А рядом рассказывают, как правильно фотографировать, еще в нескольких метрах расположилась станция-парикмахерская. Приглашенные эксперты одновременно проводят сессию вопросов-ответов и обучают ребят своему мастерству.

Заведующая «кафедрой видеоблогинга» девушка Катя рассказывает, как пришла на Ютуб и почему каждый должен попробовать себя в этой новомодной профессии. «Когда-то мне было очень тяжело общаться с людьми, был какой-то барьер. Потом я решила попробовать набирающий популярность блогинг, подумала, что это отличный инструмент, чтобы побороть стеснительность. Завела блог, набрала подписчиков. Поборола свой комплекс общения. А потом поняла, что сегодня блогерство может приносить деньги», – говорит она.

Для 17-летнего Стаса Иванчикова самая желанная станция сегодня там, где работают врачи: «Пару лет назад я подумал, что хотел бы работать в медицине. Но были серьезные сомнения насчет того, смогу ли. Потом к нам приехал проект "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила", который помог мне поверить в себя. Ну, а после сегодняшнего общения с настоящими врачами я уже на 100% уверен в том, что буду медиком».

По окончании встречи дети проголосовали за профессию дня. Явных фаворитов и аутсайдеров в опоросе не было. «Неважно, нашли ли вы тут сегодня свою профессию. Главное, что вы смогли убедиться, что в любой профессии работают обычные люди. Они нашли в себе талант, поставили цель и добились ее. Уверен, этот опыт будет вам полезен», – сказал в завершение мероприятия Олег Панюта.

И.о. директора интерната Нана Ушкалова уверена, что новый формат мотивационных встреч от Фонда Рината Ахметова должен получить продолжение. «Сегодняшняя встреча прошла под девизом "Твоя суперпрофессия", и это очень правильно. Потому что все профессии важны и полезны. Спасибо Фонду за то, что не только помог нашим детям заново научиться мечтать, но и дал им возможность попробовать себя сразу в пяти популярных профессиях», – сказала руководитель учебного заведения.

В пресс-службе напомнили, что в декабре в интернатных учреждениях Донецкой области проходит цикл мотивационных встреч «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила». «Это продолжение крупнейшей в Украине акции "Ринат Ахметов – детям! ", которая за 19 лет стала непрерывной традицией добра и личного участия в жизни каждого ребенка. Только за последние пять лет ее участниками стали 700 тыс. детей, а в этом году – 90 тыс. мальчиков и девочек», – пояснили в Фонде.

В течение всего 2019 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 4 цикла встреч на тему «Твоя суперсила» для более чем 800 детей в возрасте 9-18 лет из 9 интернатов. «В эти дни встречи продолжаются, ребята получают не только подарки, но и самое главное – поддержку и осознание того, что они нужны в этом мире», – резюмировали в пресс-службе.