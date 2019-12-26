На Донетчине промышленное производство сократилось на 15,2% за месяц

На Донетчине объем выпускаемой промышленной продукции в ноябре этого года был на 15,2% меньше, чем в октябре 2019 года, и на 16,6% по сравнению с ноябрем 2018 года. В то же время, в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года промышленное производство возросло на 1,7%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным статистики, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем произведенной продукции увеличился:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 2,4%;

производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 2,8%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,8%;

производстве химических веществ и химической продукции – на 10,1%;

машиностроении – на 12,2%.

Уменьшился по сравнению с январем–ноябрем 2018 года выпуск продукции:

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 0,9%;

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3,2%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,3%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 12,8%.

«Спад производства в ноябре связан, прежде всего, с дальнейшим ухудшением конъюнктуры рынков сбыта черных металлов и ремонтами основных металлургических агрегатов, а также со снижением спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса вследствие аномально теплой погоды и импорта электроэнергии», – пояснили в ведомстве.

Также, в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился выпуск продукции:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 15,3%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 16,7%;

машиностроении – на 22%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 24,8%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 32,5%.

Отмечается, что прирост по сравнению с ноябрем 2018 года обеспечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 2,4%, производстве химических веществ и химической продукции – на 2,7%.

Согласно данным статистики, в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем сократились объемы продукции:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 10,1%;

производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 10,7%;

производстве химических веществ и химической продукции – на 13,2%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 15%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 17,3%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 18,5%;

машиностроении – на 22,9%.

Кроме того, в ведомстве отметили, что добыча рядового угля в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года выросла на 11% и составила 11,8 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 9,8 млн т, что по сравнению с январем–ноябрем 2018 года больше на 9,1%. Однако в ноябре угледобыча сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 11,7%, против ноября 2018 года – на 9,9%, объем каменного угля уменьшился соответственно на 17,0% и 22,2%», – отмечается в сообщении.

Производство кокса в январе–ноябре 2019 года уменьшилось по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года, на 12,7%, а в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – на 32,7%.

По информации ведомства, выплавка чугуна в январе–ноября 2019 года составила 7,3 млн т, что меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, на 2,8%. Выплавка стали, составив также 7,2 млн т, увеличилась по сравнению с январем–ноябрем 2018 года на 0,5%.

Уточняется, что в ноябре наблюдалось снижение объемов продукции на всех переделах металлургического цикла.

Электроэнергии в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем 2018 года выработано меньше на 2,4%. «В ноябре снижение объема выработанной электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем составило 26,7%, по сравнению с ноябрем 2018 года – 27,1%», – добавили в ведомстве.