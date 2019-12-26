Упрощение оформления документов людям из зоны АТО/ООС и переселенцам: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС или переселившимся из нее. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» № 371-ІХ, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

«Этот документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселившимся из такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мероприятий, поскольку сегодня эти вопросы законодательно не урегулированы», – говорится в сообщении.

Так, согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС, осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/ООС, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.