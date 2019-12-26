На Донетчине проверили «гуманитарку»: Половина получателей не знали о том, что «получили» помощь

На «схемах на гуманитарке» государство еженедельно теряет около 50 млн грн, а ежегодно – более 2 млрд грн. Об этом сегодня, 26 декабря, на брифинге сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

«Недавно мы проверили с чиновниками Донецкой облгосадминистрации 54 из 100 получателей 22-тонного гуманитарного груза, когда каждый должен был получить по 200 кг груза. Но 27 человек о ней не слышали, 7-ро получили по 10 кг, а 20 телефонов не существуют», – сказал Коваль.

Поэтому министерство поставило две задачи – чтобы гуманитарной помощью были обеспечены украинцы, которые в ней действительно нуждаются, и чтобы бизнес платил налоги, а не уклонялся от них. «Эффект уже есть – если раньше нам приходило 150 писем на признание груза гуманитарным еженедельно, то теперь – 30», – отметил замминистра.

Министерство соцполитики также инициирует изменения нормативно-правовых актов, направленных на прекращение «схем на гуманитарке». «Сегодня действуют такие правила, что любой благотворительный фонд, находящийся в реестре, может без таможенного досмотра под видом гуманитарной помощи пересечь границу и завезти на склад все, что угодно. Впоследствии мы видим эту продукцию в секонд-хендах или дорогих бутиках. Государство из-за недополучения таможенных платежей теряет до 50 млн грн еженедельно и более 2 млрд грн ежегодно. Министерство социальной политики не может даже составить протокол, когда такое случается. Поэтому мы координируем работу с Государственной фискальной службой, чтобы восстановить таможенный досмотр гуманитарной помощи», – сказал Коваль.

В частности, Минсоцполитики разработало следующие изменения в нормативно-правовые акты, которые усилят контроль за гуманитарными грузами: