Лисичанск рискует остаться без воды и на праздники: Как живет 80-тысячный город (Видео)

Жители Лисичанска рискуют остаться без воды и на новогодние праздники. 80-тысячный город уже третьи сутки с пустыми кранами. Энергетики обесточили насосы водоканала из-за долга в 150 млн грн.

Местный житель Максим, у которого трое детей, не знает, когда вернут воду. «Семья из 5 человек, 90 литров на два дня на основное. Но у меня есть машина, есть сын старший. А бабушка, допустим на 9 этаже живет, и никого из родственников», – сказал он.

Единственное место, где есть возможность набрать воды, это источник на окраине. В очереди за водой можно застрять почти на 40 минут. «Через два дня, когда вода кончается у всех, вот тогда очереди начинаются. Послезавтра приезжайте – тут будет сто-пятьсот людей», – говорит Максим.

Однако, чтобы добраться сюда нужна машина или выдержка. Пенсионер Виктор покупать воду не может, поэтому вынужден преодолевать 5 км пешком с 20-литровым бутылем на тачке. «Час, час двадцать. Это же вообще надоело, елки-палки, я за этот год не видел такого», – сетует он.

Большинство горожан могут рассчитывать только на собственные запасы, сделанные заранее. «Трошки, запаслись трошки, но на все же не запасешься. Литров 20 примерно есть у меня в туалете и питьевой 20», – сказал житель Николай.

Машины с водой приезжают не всегда по графику. Жители спальных районов говорят, что цистерн коммунальщиков вообще не видели. На этом предприниматели уже организовали бизнес – питьевую воду везут из соседнего Северодонецка. У подъездов образуются очереди. «В кранах нет, людям надо же с чего-то готовить, что-то пить», – говорит жительница Виктория.

Сегодня, 26 декабря, жителям ряда домов не повезло – частники задержались и люди разошлись по домам с пустыми бутылками.

На вторые сутки без водоснабжения не смогла работать центральная котельная. Прошлой ночью отопление исчезло у 50 тысяч горожан. «Уже стены остыли, это еще хорошо морозов нет, если бы морозы были бы -10, то уже бы все коммуникации полетели по городу. Воды нет, отопления нет. Безобразие», – сказала жительница Наталья.

По словам чиновников, платить энергетикам то, что те требуют, они не намерены и дальше. «У нас долгов на сегодня нет, мы платим Энера-Схид и 2019-й год мы закрываем в полном объеме, то, что долги старых периодов. Данные действия сегодня компании ЛЭО юридически необоснованны и противозаконны», – сообщил Лисичанский городской голова Сергей Шилин.

Люди же разъяренны и говорят, что исправно платят за коммуналку.

Тем временем в Луганской обладминистрации пообещали, что повлияют на стороны конфликта, чтобы те включили насосы до конца суток.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске местные жители вышли на акцию протеста под стены горсовета. Люди требовали урегулировать вопрос подачи воды после того, как ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») 24 декабря обесточило объекты водоканала. Более 80 тыс. абонентов третий день без воды.

Источник: ТК «Донбасс»