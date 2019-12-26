Луганская ТЭС оказалась под угрозой закрытия (Видео)

Луганская ТЭС (г. Счастье, Луганская обл.) оказалась под угрозой закрытия. Остановка единственного в регионе производителя электроэнергии, почти отрезанного от остальной энергосистемы страны, приведет не только к лишению работы тысячи энергетиков и шахтеров, но и к энергетическому коллапсу в Луганской области.

Предприятие не может работать в штатном режиме из-за заблокированной Россией поставки угля. Сейчас станция поддерживает работу одного из четырех блоков, перейдя на газ, ежедневно предприятие несет убытки до 2 млн грн.

В Счастье несколько сотен человек собрались на встречу с народным депутатом Викторией Гриб. Отмечают, что предприятие перевело инженерно-технический персонал на 4-дневный график работы, а более 300 работников отправлены в простой. «В радиусе 30-40 километров нет ни одного предприятия, на которое могут обратиться наши местные жители. Работы нет, это очень страшно, очень сложно. Люди помоложе уезжают из города, сейчас отток больше, чем в 2014 году, когда были обстрелы города», – рассказывает местный житель Владимир Тюрин.

«Здесь нельзя сейчас оставлять людей один-на-один с этой проблемой. А нужно обязательно снижать цену на газ, нужно решать вопрос с углем. И нужно дополнительно людям платить коэффициент, потому что они живут в зоне на "красной линии", потому что они не могут получить даже продукты по нормальным ценам», – отреагировала народный депутат Украины Виктория Гриб.

Источник: ТК «Донбасс»