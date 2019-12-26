Жители Мариуполя могут получить бесплатную юридическую помощь

В Мариуполе для горожан работает центр по предоставлению бесплатной правовой помощи. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Уточняется, что в центре мариупольцы могут получить бесплатную первичную и вторичную правовую помощь. «Одна из главных задач организации – повышение правового сознания, культуры и образованности населения», – говорится в сообщении.

Также, в центре жителям помогут обеспечить доступ к электронным сервисам Министерства юстиции Украины.

По информации горсовета, центр является неприбыльной организацией, финансируется из государственного бюджета Украины и осуществляет свою деятельность на основании положения о региональном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях.

Центр находится по адресу: ул. Харлампиевская, 15. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0629) 474-695; +38 067-417-22-49.