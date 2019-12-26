На Луганщине спасатели сняли котенка с крыши балкона

В Марковке (Луганская обл.) спасатели сняли котенка с крыши балкона. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области на своей странице в Facebook.

Событие произошло вчера, 25 декабря. «Праздничным вечером около семи спасатели Марковщины помогли пушистому любимцу маленькой девочки. Кот залез на крышу балкона на втором этаже, а самостоятельно слезть не смог», – говорится в сообщении.

Так, спасатели сняли озорника и отдали девочке.

Напомним, ранее в Константиновке (Донецкая обл.) спасатели сняли кошку, застрявшую на дереве.