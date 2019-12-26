На Донетчине сократилась валютная выручка от экспорта товаров в США

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе-октябре 2019 года уменьшились на 7,5% по сравнению с январем–октябрем 2018 года и составили $ 3 761 млн*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по информации ведомства, за 10 месяцев 2019 года предприятия региона вывозили продукцию в 115 стран мира.

На первом месте, по-прежнему Италия, куда в январе–октябре 2019 года экспортировано товаров на $950,9 млн, что на 10% меньше, чем в январе–октябре предыдущего года, и составило 25,3% от общего объема.

На втором месте Российская Федерация, поставки в эту страну за 10 месяцев 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года сократились на 0,5% и составили $519,3 млн, или 13,8% общего объема.

Валютная выручка от экспорта товаров в США в январе–октябре 2019 года уменьшилась по сравнению с январем–октябрем 2018 года на 34,3% и составила $250,2 млн, или 6,7%, из-за чего страна переместилась с третьего на четвертое место, уступив Польше, куда экспортировано товаров на 261,9 млн долл. (7% общего объема).

Экспорт товаров на европейский рынок, составив $1 979,5 млн, или 52,6% общего объема, уменьшился по сравнению с январем–октябрем 2018 года на 5,2%.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии за 10 месяцев 2019 года составили $606,4 млн (16,1% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 5,3%.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент по сравнению с январем–октябрем предыдущего года уменьшилась на 17,3%, составив $165,2 млн, или 4,4% общего объема.

Согласно данным статистики, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем 2018 года уменьшились на 8,4% и составили 3043 млн долл., или 80,9% экспорта всех товаров.

Сократился в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем предыдущего года также экспорт:

готовых пищевых продуктов – на 1,5%;

изделий из черных металлов – на 28,1%;

продукции химической промышленности – вдвое.

Валютные поступления от экспортных поставок продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем–октябрем 2018 года на 25%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.