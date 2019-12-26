Старость в радость: В Покровске пенсионеры участвовали в новогоднем маскараде (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) люди старше 60-ти лет устроили новогодний маскарад – маски, костюмы и хоровод под елкой. Говорят, что в почтенном возрасте времени для развлечений больше. Поэтому перед праздниками решили позабавиться в компании сказочных героев.

Пожилые люди в Покровске решили посвятить время не только внукам, но и себе. «Общаемся и у нас все хорошо», – говорит участница маскарада Александра.

«Самая молодая у нас – 65. Самая пожилая – 83. А мне 79», – сказала участница маскарада Раиса.

Здесь своих лет не стесняются, а наоборот. «Мне в этом году юбилей был, 80. Если бы дома сидели, зачахли бы давно», – поделилась еще одна участница маскарада.

Участница маскарада Ирина на празднике была в костюме бабочки. Наряд сшила собственноручно. «Сделала контур бабочки, обмотала его дождиком», – объяснила она.

Покровчанка Евгения была в образе юного зайчика. Говорит, костюм сделала из бинта и марли, потому что всю жизнь работала в операционной медиком. «Сама сшила костюм, а маску купила», – сказала она.

Карнавал посетили почетные гости. Сначала Шапокляк с крысой. Эту часть праздника назвали «Щуротека» («Крысотека»), потому что 2020-й – год крысы. «Чтоб она прогрызла мешок с деньгами и деньги посыпались в кошелек», – говорит участница маскарада Любовь.

Затем были еще и Дед Мороз со Снегурочкой.

Такой досуг для пожилых людей проводят соцработники, чтобы старость была в радость. «У этих людей надо учиться активности, задору», – отметила начальник управления труда и соцзащиты населения Покровского горсовета Ирина Бонзюх.

На мероприятии большинство участниц были женщины. Всего в маскараде поучаствовали около 100 человек.

Источник: ТК «Донбасс»