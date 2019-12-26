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Есть детали: «ДНР» так и не смогла пустить поезда в Россию

26.12.19 21:52
Прямая линия с Денисом Пушилиным / Скриншот видео YouTube
Прямая линия с Денисом Пушилиным / Скриншот видео YouTube

В «ДНР» так и не смогли запустить анонсированное ранее железнодорожное сообщение с Россией. Это сегодня, 26 декабря, в ходе прямой телевизионной линии признал «глава ДНР» Денис Пушилин.

«У нас было намерение в декабре этого года запустить полноценное жд-сообщение с Санкт-Петербургом, Москвой и Крымом. Концепция разработана. Но есть технические детали, не все из которых зависят от нас», – лишь сказал Пушилин.

Напомним, в «ДНР» еще летом 2019 года заявляли, что в этом году будет запущено железнодорожное сообщение с РФ, отмечалось, что «проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок». В октябре «чиновники» все еще настаивали, что подготовительные работы продолжаются. Правда, просчитали, что билеты маршрута «ДНР» – РФ будут стоить дороже, чем железнодорожные перевозки внутри России. Также оказалось, что в «республике» нет вагонов для запуска пассажирских поездов в РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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