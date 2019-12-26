Укрепление гривны: Какими могут быть последствия для Украины и что будет с курсом в 2020 году

В Украине на сегодня, 26 декабря, по данным Национального банка, 1 американский долл. стоит 23,26 гривны. Такой курс является новым максимальным значением с января 2016 года. За ноябрь украинская гривна выросла к доллару на 3,4%. Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский пояснил, что укреплению курса гривны способствуют объективные и субъективные причины. В частности, фиксируется положительная динамика внешней экономической конъюнктуры, передает «Слово і Діло».

По словам эксперта, экспортный потенциал Украины в последнее время реализуется неплохо. Также, основная импортная продукция – энергоносители – имеет довольно низкие цены. В сравнении с прошлым годом цены на газ существенно упали.

Экономист уточнил, что данные факторы влияют на курс в сторону укрепления национальной валюты. При этом эксперт добавил, что на курс влияют и субъективные факторы. «Субъективные факторы связаны с тем, что Национальный банк Украины (НБУ) проводит политику дорогих денег, держит высокую учетную ставку. Это приводит к тому, что Министерство финансов выходит на рынок с ценными бумагами, которые очень выгодны нерезидентам. Нерезиденты их скупают, а для того, чтобы их купить, продают доллары, покупают гривну, а после покупают облигации внутреннего государственного госзайма (ОВГЗ). Это непосредственно влияет на курс», – пояснил Несходовский.

Он отметил, что такое укрепление гривны не очень хорошо влияет на экономику. Эксперт аргументировал это тем, что на внешних рынках украинский товар становится менее конкурентоспособным, экспортеры получают меньше прибыли.

Кроме того, экономист заметил, что на внутреннем рынке импортные товары становятся дешевле, начинают конкурировать с внутренним производителем, который соответственно также получает меньше прибыли. «По сути, это потеря конкурентных преимуществ у тех, кто производил продукцию, как на внутренний, так и на внешний рынок», – констатировал Несходовский.

Эксперт указал, что в долгосрочной перспективе укрепление гривны может привести к падению экономики, промышленности, что уже наблюдается.

Он предостерег, что продолжение такой политики приведет к более глобальным последствиям. «Это реальная угроза. Сегодня политика НБУ направлена на то, чтобы поддержать непосредственно банки, которые получили сверхприбыль, в отличии от промышленности. Это связано с тем, что они в данный момент не кредитуют экономику, а покупают ценные бумаги, которые предлагают Минфину из-за высокой учетной ставки. Вместо производства мы занимаемся финансовыми спекуляциями», – прокомментировал Несходовский.

Экономист не исключил, что, если в будущем нерезиденты выйдут, продадут ОВГЗ и не захотят больше вкладывать в новые облигации, ситуация ухудшится. Поэтому, несмотря на то, что политика НБУ показывает благоприятную внешнюю конъюнктуру, для экономики она рискованна.

Прогнозируя курс на 2020 год, Несходовский допустил, что такой курс может сохраниться, хотя не исключены колебания.

По его мнению, поскольку денег в бюджете не хватает, Минфину нужно по максимуму собрать гривну. Поэтому возможно некое ослабление гривны в январе-феврале 2020 года.

«В планах правительства провести большую приватизацию, которая рассчитана на внешнего инвестора, провести продажу земли и, вероятно, будут привлекать внешний ресурс. Поэтому в целом это приведет к укреплению гривны в 2020 году, в крайнем случае курс сохранится примерно в таком же низком диапазоне. Коридор на 2020 год: 23-25 грн за 1 долл. в среднем», – уточнил Илья Несходовский.