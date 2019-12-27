Нам так понятнее: Пушилин настаивает – лишить в «ДНР» «государственного» статуса украинский язык

«Глава ДНР» Денис Пушилин продолжает поддерживать идею лишить украинский язык статуса «государственного» в республике, и оставить таковым только один язык – русский. Об этом он заявил 26 декабря в ходе прямой телевизионной линии.

«Порядка 99% жителей Донецкой народной республики русский язык считают родным. В 2014 году мы приняли решение, что здесь должно быть два государственных языка. Это был элемент мирных инициатив. У нас по-прежнему мирные инициативы, мы по-прежнему готовы договариваться – ведем переговоры в Минске. При этом считаем, что для нас ближе и понятнее, если государственным будет только русский язык», – сказал он.

При этом Пушилин не считает такое намерение ущемлением украинского языка, в частности, в образовательном процессе. «Мы же сам язык не ущемляем – мы выводим его на уровень факультатива. Класс, при условии возможностей преподавательского состава, может выбрать любой язык – украинский, греческий, армянский. Я поддерживаю, что детям нужно учить как можно больше языков. Но я не понимаю, почему дополнительно на обязательном условии должен быть украинский язык. Нет. Китайский язык перспективный, например, – почему нет? Французский, допустим, красивый. Русский – наш родной язык, он самый красивый», – пояснил он.

«Государственным должен быть один язык – для нас это понятней, что государственный – русский язык. Парламент меня в этом поддержит. Я не считаю это ошибкой», – акцентировал Пушилин.

Он также сообщил, что сейчас в «ДНР» проживают более 130 национальностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube